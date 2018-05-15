ABD'de Perakende Satışlar Aylık Yüzde 0.3, Yıllık Yüzde 4.7 Arttı

ABD'de perakende satışlar Nisan'da yüzde 0.3 arttı, Mart ayı perakende satışları ise yüzde 0.8 artış olarak revize edildi. Yıllık bazda artış ise yüzde 4.7 oldu.

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında perakende satışların yüzde 0.3 artışla 497.6 milyar dolara ulaştığı, Mart ayı perakende satışlarının ise yüzde 0.8 artışla 496.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

ABD perakende ve gıda hizmetlerine yönelik tahminlerin de paylaşıldığı raporda şu öngörü ve tespitler paylaşıldı:

"ABD perakende satışları yüzde 0.3 artışa 497.6 milyar dolara ulaştı. Yıllık artış yüzde 4.7 oldu (+/- 0.5).

"Şubat 2018'den Nisan'a kadar olan dönemde toplam satışlar bir yıl öncesine göre yüzde 4.6 arttı.

"Şubat 2018'den Mart 2018'e aylık değişim ise yüzde 0.6'dan yüzde 0.8'e revize edildi. - İstanbul