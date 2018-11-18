ABD'de Pedofiliden Suçlu Bulunan Fetö'cü Sağlık Kontrolünde (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, sağlık kontrolünden geçirildi.

ABD'deki yargılamasının ardından Türkiye'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, emniyet görevlileri eşliğinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gözegir, daha sonra emniyete götürüldü.

Öte yandan Gözegir, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna cevap vermedi.

Olay

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan, bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedilen Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015'te Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.

ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir Türkiye'ye gönderildi. Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Gözegir, 16 Kasım'da ABD'den sınır dışı edilmiş Atatürk Havalimanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştı.