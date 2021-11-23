ABD'de Parkland lisesi saldırısı kurbanlarına 127,5 milyon dolar tazminat

NEW ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin aileler ve Adalet Bakanlığının 127,5 milyon dolarlık tazminat konusunda anlaştığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberler de, kurbanların aileleri ile saldırıdan kurtulan yaklaşık 40 kişinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada uzlaşı sağlandığı bilgisine yer verildi.

Kasım 2018'de açılan davada, FBI, silahlı saldırıyla ilgili aylar öncesinden kendisine ulaşan ipuçlarını ciddiye alıp saldırganı gerekli şekilde araştırmamakla suçlanıyordu.

Haberler de, Adalet Bakanlığının saldırıdan etkilenen ailelere 127,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Anlaşmanın detaylarının kesinleşmesinden sonra kamuoyuna resmen açıklanacağı bildirildi.

Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz'un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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