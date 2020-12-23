ABD'de paraşütlü "Noel Baba" elektrik tellerine takıldı
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ABD'de paraşütlü "Noel Baba" elektrik tellerine takıldı

23.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:10
ABD'de paraşütlü

ABD'de Noel Baba kılığına giren bir kişi motorlu paraşütü ile elektrik direğine takıldı.

ABD'de Noel Baba kılığına giren bir kişi motorlu paraşütü ile elektrik direğine takıldı. İtfaiye, "Noel Baba"nın paraşütünü elektrik tellerinden kurtararak, adamı direkten güvenli bir şekilde indirdi.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Sacramento kentinin kuzeyinde, Noel Baba kılığına giren bir kişi mahalledeki çocuklara şeker dağıtmak için motorlu paraşütle havalandı. İsmi açıklanmayan adam, Rio Linda Mahallesi üzerinde uçarken motorun güç kaybetmesi sonucu elektrik direğine takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından paraşütü tellerden kurtararak, adamı güvenli bir şekilde yer indirdi.

Kurtarma çalışmaları sırasında adamın herhangi bir zarar görmemesi için gücün kapatılması nedeniyle 200 ev bir saat boyunca elektriksiz kaldı.

Sacramento Metropolitan İtfaiye Bölgesi Sözcüsü Chris Vestal, adamın adını vermeyi reddederek, "Yaralanmamış olması olağanüstü ama görevini tamamlayamadığı için hayal kırıklığına uğramış durumda. Şeker kamışları hala araçta, bozulmamışlar" açıklamasında bulundu.

North Sacramento İtfaiyesi de olayın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Noel Baba'yı yaralanmadan kurtardığımızı ve gelecek haftaki Noel için hazır olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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