ABD'de parasını virüsten temizlemek isteyen kişi parayı mikrodalgada yaktı
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ABD'de parasını virüsten temizlemek isteyen kişi parayı mikrodalgada yaktı

ABD'de parasını virüsten temizlemek isteyen kişi parayı mikrodalgada yaktı
05.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:52

? ABD'de bir banka çalışanı müşterilerden birinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 730 dolar değerindeki parasını mikrodalga fırında sterilize etmek isterken yaktığını söyledi.

? ABD'de bir banka çalışanı müşterilerden birinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 730 dolar değerindeki parasını mikrodalga fırında sterilize etmek isterken yaktığını söyledi. Olayın şaşkınlığını paylaştığı videoda anlatan bankacı, müşterinin bankadan yaktığı paranın bir de iadesini istediğini belirttti.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'de banka çalışanı olan Jeffrey Decker çektiği videoda, bir müşterinin koronavirüs nedeniyle sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktığı paraları hesabına yatırmak istediğini söyledi.  Söz konusu müşterinin 1, 5 ve 20 dolardan oluşan toplamda 730 dolar değerindeki parasını virüsten sterilize etmek isterken mikrodalga fırında yaktı.  Sosyal medya hesabından yanmış paraların fotoğrafını paylaşan Decker, 'Birisi yaktığı paralarını hesabına yatırmamız için bize gönderdi ama yapamam' ifadelerini kullandı. Decker, koronavirüs sebebiyle çoğu insanın temizlik konusunda aşırıya kaçtığını dile getirdi.  

 


- Abd

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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