ABD'de Pakistan kökenli Müslüman kız öğrenci asitli saldırıya uğradı
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ABD'de Pakistan kökenli Müslüman kız öğrenci asitli saldırıya uğradı

ABD'de Pakistan kökenli Müslüman kız öğrenci asitli saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin New York eyaleti Long Island bölgesinde Pakistan kökenli üniversite öğrencisinin yüzüne asit atılması İslamofobik nefret tartışmalarını gündeme taşıdı.

ABD'nin New York eyaleti Long Island bölgesinde Pakistan kökenli üniversite öğrencisinin yüzüne asit atılması İslamofobik nefret tartışmalarını gündeme taşıdı.

Nafiah İkram (21), yerel kanal WCBS'e verdiği mülakatta, Elmont'taki evine giderken arkasından koşarak gelen tanımadığı birinin asitli saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıdan sonra 3 hafta hastanede yattığını belirten İkram, asitin yüzünde, gözlerinde, boynunda ve ellerinde ağır kalıcı yanıklara neden olduğunu belirtti.

İkram, "Bütün hayatım 5 dakika içinde değişti. Şu an sadece renkleri seçebiliyorum. Bu saldırının sebebinin ne olduğunu bilmek istiyorum. Bunu hak edecek birine ne yapmış olabilirim ki? " diye konuştu.

İkram'ın babası Sheik İkram da hiç kimse ile düşmanlıklarının olmadığını, saldırının kim tarafından ve neden yapıldığını anlayamadıklarını belirtti.

New York Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), saldırının Müslüman karşıtı nefret suçu olarak soruşturularak failin bir an önce bulunması çağrısında bulundu.

Nassau Bölgesi Polis Departmanı, olaydan sonra kırmızı 2014 model Nissan Altıma araçla kaçan saldırganın yakalanması için 10 bin dolar ödül koyarak, vatandaşlardan bilgi paylaşımı için yardım istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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