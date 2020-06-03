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ABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklenenden az düştü

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi.

ABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklenenden az düştü
03.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:51

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mayıs ayında 2 milyon 760 bin azaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 9 milyonluk düşüş göstermesi yönündeydi.

Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 435 bin, orta ölçekli şirketlerde 722 bin ve büyük ölçekli firmalarda 1 milyon 604 bin azaldı. İstihdam azalışının 1 milyon 967 bini hizmet, 794 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisan ayına ilişkin özel sektör istihdamındaki azalış da 20 milyon 236 binden 19 milyon 557 bine revize edildi.

"Kovid-19 krizi tüm ölçekteki işletmeleri zorlamaya devam ediyor"

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, Kovid-19 krizinin etkisinin tüm ölçekteki işletmeleri zorlamaya devam ettiğini belirtti.

Yıldırmaz, istihdam kaybının nisanda zirveye ulaştığını hatırlatarak, salgının etkilerinin iş gücü piyasasını etkilemeye devam etse de ABD'de birçok eyaletin işletmeleri açma faslını başlattığını aktardı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri, ABD'de iş gücü piyasasında derin bir şekilde hissedildi. Bu doğrultuda, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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