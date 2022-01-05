ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 807 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı Aralık 2021 dönemine ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, aralık ayında 807 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının 400 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı; küçük ölçekli işletmelerde 204 bin, orta ölçekli işletmelerde 214 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 389 bin kişilik artış gösterdi.

İstihdam artışının 669 bini hizmet, 138 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yılın kasım ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce kasımda 534 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 505 bin yükseldiği belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının etkisinin azalması ve Omicron varyantının etkisinin henüz görülmemesi nedeniyle geçen ay iş piyasasında güçlenme olduğunu belirtti.

Richardson, söz konusu dönemde istihdam kazanımlarının geniş tabanlı olduğunu kaydetti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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