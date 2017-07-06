ABD'de Özel Sektör İstihdamı Beklentiyi Karşılamadı

ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 158 binlik artışla beklentilerin altında kaldı.





ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü haziran ayında 158 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 183 bin olarak belirlenmişti.





Raporda, 153 binlik istihdam artışının 17 binini küçük, 91 binini orta ve 50 binini büyük ölçekli firmaların sağladığı bildirildi. Veriler, sektörel bazda profesyonel ve ticari hizmetlerin 69 binle en büyük istihdam artışını sağlarken, inşaat ve maden endüstrilerinde işten çıkarmalar yaşandığı ortaya koydu.





Bu arada, mayıs ayına ilişkin ADP özel sektör artışı 253 binden 230 bine revize edildi.





Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası haziran ayındaki ufak yavaşlamaya rağmen gücünü koruyor" değerlendirmesinde bulundu.





ADP özel sektör i·stihdamı, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle oluşturuluyor. Piyasalar, ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.