ABD'de Özel Sektör İstihdamı Beklentiyi Karşılamadı

ABD'de özel sektör istihdamı, mayıs ayında 178 bin kişilik artışla beklentinin altında kaldı.



ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, mayısta 178 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. İstihdam artışının son aylarda yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin seviyesindeydi.



Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 38 bin, orta ölçeklilerin 84 bin ve büyük ölçekli firmaların 56 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 114 bininin hizmet, 64 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.



Bu arada, nisan ayına ilişkin özel sektör artışı 204 binden 163 bine revize edildi.



Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası sıkılaştıkça istihdam biraz yavaşladı." değerlendirmesini yaptı.