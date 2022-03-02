ABD'de özel sektör istihdamı beklenenden fazla arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 475 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 475 bin kişi artış gösterdi.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının 378 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 96 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 18 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 552 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 417 bini hizmet, 57 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ocak ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi.

Daha önce ocakta 301 bin kişi azaldığı açıklanan özel sektör istihdamının 509 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işe alımların güçlü kalmaya devam ettiğini ancak salgın sonrası iş gücü arzının azalmasıyla sınırlı kaldığını belirtti.