ABD'de özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesinde
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ABD'de özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesinde

ABD'de özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesinde
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 742 bin artarak son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 742 bin artarak son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, nisan ayında 742 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 800 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 235 bin, orta ölçekli işletmelerde 230 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 277 bin arttı.

İstihdam artışının 636 bini hizmet, 106 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Eylül 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek artış

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mart ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce martta 527 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 565 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının Eylül 2020'den bu yana en güçlü kazanımı gösterdiğini ve büyüme eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

İstihdam kazanımının en çok hizmet sektöründe gerçekleştiğine işaret eden Richardson, istihdam kazanımının son 2 ayda toplam 1,3 milyona ulaştığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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