ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
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ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

ABD'de artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

California'nın San Francisco şehrinde 500'den fazla bar ve restoran iç mekanlarda müşterilere hizmet sunmak için Kovid-19 aşı kartı veya 72 saat içinde alınmış test sonuçlarını gösterme mecburiyeti getirdi.

San Francisco Bar Sahipleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'un Delta varyantına karşı çalışanları ve ailelerini korumak ve iş yerlerinin açık kalmasını sağlamak için bu uygulamaya gitmek zorunda olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bar ve restoranın dış mekanlarında hizmet sunulan müşterilerin bu şarta uymayabileceği bildirildi.

Washington Post, çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirdi

Ülkede, aşılama hızının düşmesi ve Kovid-19'un daha bulaşıcı türü Delta varyantı kaynaklı vaka sayılarının artmasıyla özel şirketler de çalışanlarına yönelik önlemleri artırdı.

Washington Post Gazetesi, "iş kriteri" tanımlamasıyla 1000'den fazla çalışanına Kovid-19 aşısı yaptırmaları zorunluluğu getirdi.

Yayıncı Frederick Ryan Jr., personele gönderdiği e-postada tüm çalışanlardan aşılandıklarına dair kanıt istediklerini ve eylülde ofise dönmelerini beklediklerini kaydetti.

CNN, Morgan Stanley, Delta Havayolları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ülkedeki diğer büyük şirketlerin birçoğu da çalışanlarına Kovid-19 aşısı yaptırmaları şartı getiriyor.

New York ve California gibi eyaletler de bu hafta içi çalışanlarına eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da ülke genelinde federal hükümete bağlı çalışanlara yönelik benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı ve söz konusu planı bugün açıklayabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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