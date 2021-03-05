ABD'de otoyolda heyelan faciası
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ABD'de otoyolda heyelan faciası

05.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:10
ABD'de otoyolda heyelan faciası

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Heyelan nedeniyle otoyol çöktü. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanı beraberinde getirdi.Eyalette çok sayıda nehir taştı, bazı işyerlerini su bastı. Sel nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından otoyol çöktü. Paintsville şehrindeki bağlantı otoyolunda meydana gelen çöküntü nedeniyle çok sayıda araç çamura gömüldü. Hasar gören araçların arasında hasta almaya giden bir ambulansın da olduğu belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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