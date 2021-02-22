ABD'de otomobil tamirhanesinde büyük yangın

ABD'nin New York kentinde bulunan bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında can kaybı olmadığı, bir itfaiye personelinin hafif yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında can kaybı olmadığı ancak bir itfaiye görevlisinin hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı