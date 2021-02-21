ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi
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ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi

21.02.2021 07:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 07:58
ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait T-38 model uçağın düştüğü kazada 20'li yaşlarda bir ASDF subayı hayatını kaybetti.

Haberde, ilk kez ABD'de eğitim gören ASDF üyelerinden bir subayın öldüğü kaydedildi.

Japon subayın, Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ndeki eğitim taburundan olduğu bildirildi.

Kazadan hayatını kaybeden diğer kişinin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığına göre Missisipi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssüne ait askeri uçak, önceki gün yerel saatle 17.00 sularında Alabama'daki bir havalimanının 3 kilometre yakınına düşmüştü.

Kaza nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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