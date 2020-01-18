ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW
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ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.

18.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:07
ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü. Göstericiler, yönetiminin politikalarını protesto etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu - NEW
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