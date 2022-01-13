ABD'de Omicron ve sert kış koşulları birleşince raflar bir kez daha boş kaldı - Haberler
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ABD'de Omicron ve sert kış koşulları birleşince raflar bir kez daha boş kaldı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Omicron varyantının sebep olduğu vaka sayısındaki hızlı artışa sert kış koşulları da eklenince ABD'de tedarik zincirinde kopukluk ve aksamalar meydana geldi.

Omicron varyantının sebep olduğu vaka sayısındaki hızlı artışa sert kış koşulları da eklenince ABD'de tedarik zincirinde kopukluk ve aksamalar meydana geldi.

Omicron varyantının tedarik zinciri çalışanları arasında hızla yayılması, zorlu kış koşulları ve torbalı sebzelerin geri çağrılması nedeniyle Amerikalılar, bir kez daha süpermarketler ve perakende mağazalarında boş raflarla karşı karşıya kaldı.

Temel malzemeler ve diğer ihtiyaçlar için pazarlara giden Amerikalılar, pek çok ürünü bulmakta sıkıntı yaşıyor.

ABD'de Omicron ve sert kış koşulları birleşince raflar bir kez daha boş kaldı

ABD'de Omicron ve sert kış koşulları birleşince raflar bir kez daha boş kaldı

ABD'de Omicron ve sert kış koşulları birleşince raflar bir kez daha boş kaldı

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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