ABD'de Omicron varyantı "kara kışın habercisi" haline geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın haber cisi" olarak nitelendiriliyor.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle, yaklaşık 51 milyon vakanın görüldüğü ve 800 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD, Kovid-19 vakalarındaki artışla birlikte yeniden zor günler yaşıyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları ise yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydediliyor.

Birçok sağlık uzmanı, Omicron nedeniyle salgında yeni bir tırmanış olduğuna işaret ederek, Omicron varyantını "kara kışın haber cisi" olarak nitelendiriyor.

Biden'ın danışmanından "vaka ve hastaneye yatmalar artabilir" uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Antony Fauci, 17 Aralık'ta CNBC'de katıldığı bir programda, salgınla ilgili karamsar açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının artmasının daha çok ölüme ve hastaneye yatış oranına yol açabileceğini belirten Fauci, "Daha çok insan enfekte olduğunda, daha çok insan ağır hastalanır. Matematik basit." ifadesini kullandı.

Fauci, hatırlatma dozu aşının, varyantı büyük oranda engellediğini vurgulayarak, "tam aşılı" tanımının 3. doz aşı olmuş kişiler için kullanılabileceğini kaydetti.

Test istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Öte yandan ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, test tedarikini de vurdu.

Birçok eczane, evde yapılan test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 1 kişiye satışı 1 ya da 2 adet ile sınırlandırıyor.

ABD basınına ise arabada test yapılan istasyonların önündeki uzun kuyruklar yansıyor.

Biden salı günü açıklama yapacak

Daha önce Omicron varyantı ile ilgili en büyük silahlarının aşı olduğunu açıklayan ABD Başkanı Biden, 21 Aralık Salı günü virüsle mücadelede yeni stratejilerini açıklayacak.

Biden, daha önceki açıklamalarında, varyantı yenecek güçte olduklarını ve ABD'nin tekrar karantinaya girmeyeceğini belirtmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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