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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'de ölü sayısı 2 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.

29.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:36
ABD'de ölü sayısı 2 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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