ABD'de ölü sayısı 2 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.
29.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:36
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.
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Kaynak: Dunya.com