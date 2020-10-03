ABD'de ölen eşi adına oy pusulası isteyen kişi gözaltına alındı
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ABD'de ölen eşi adına oy pusulası isteyen kişi gözaltına alındı

03.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:17
ABD'de ölen eşi adına oy pusulası isteyen kişi gözaltına alındı

ABD'de 2018 yılında ölen eşi için oy pusulası isteyen Larry Wiggins, gözaltına alındı.

ABD'de 2018 yılında ölen eşi için oy pusulası isteyen Larry Wiggins, gözaltına alındı. Wiggins, polise verdiği ifadede oy sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için oy pusulası istediğini söyledi.

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Larry Wiggins (62) adlı bir kişi, 2018 yılında yaşamını yitiren eşi için oy pusulası istedi. İlçe seçim bürosunun bir gözetmeni olan Mike Bennett, polislere, personelin Wiggins ve eşinden oy pusulası talebini postayla aldığında, eşinin imzasının orijinal seçmen kayıt belgelerinden farklı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Gözaltına alınan Wiggins, üçüncü derece ağır suç olan 'başka bir seçmen adına posta yoluyla oy istemekle' suçlanıyor. Öte yandan Wiggins'in polise verdiği ifadede, oylama sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için ölen eşi adına oy pusulası istediğini söylediği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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