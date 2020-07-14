ABD'de Okullar Açılsın mı Tartışması
ABD'de vaka sayılarındaki artış hızında henüz bir azalma görülmüyorken, Başkan Trump'ın okulların açılması yönündeki çağrısına tepkiler var. Florida bir günde 15 bin yeni vakayla rekor tazeledi.
14.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:00
ABD'de vaka sayılarındaki artış hızında henüz bir azalma görülmüyorken, Başkan Trump'ın okulların açılması yönündeki çağrısına tepkiler var. Florida bir günde 15 bin yeni vakayla rekor tazeledi. Okullar açılacak mı? Eyalet yetkililerinin kararları ne yönde? Serhan Akif Akyıldız detayları aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com