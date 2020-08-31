ABD'de Okullar Açılırken Endişeler de Artıyor ABD'de salgın nedeniyle öncekilerden çok farklı bir yaz tatili sona erdi ve okullar açılıyor.

ABD'de salgın nedeniyle öncekilerden çok farklı bir yaz tatili sona erdi ve okullar açılıyor. Corona virüsü tehdidi sınıflara dönmeyi geciktirdi. Şimdi hem öğrenci aileleri hem de okul yönetimleri okulların nasıl açılacağı, uzaktan eğitimin aynı etkide devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt arıyor Kaynak: DailyMotion.com