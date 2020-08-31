ABD'de Okullar Açılırken Endişeler de Artıyor
ABD'de salgın nedeniyle öncekilerden çok farklı bir yaz tatili sona erdi ve okullar açılıyor.
31.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:49
ABD'de salgın nedeniyle öncekilerden çok farklı bir yaz tatili sona erdi ve okullar açılıyor. Corona virüsü tehdidi sınıflara dönmeyi geciktirdi. Şimdi hem öğrenci aileleri hem de okul yönetimleri okulların nasıl açılacağı, uzaktan eğitimin aynı etkide devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt arıyor
Kaynak: DailyMotion.com