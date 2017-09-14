ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Rockford kentinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci yaralandı.



Öğrenciler ve olayı duyan veliler arasında paniğe yol açan olay sonrası, okulun çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alındı, okula giriş ve çıkışlar durduruldu. Freeman Lisesi'nde meydana gelen olayda, silahlı saldırganın da ele geçirildiği belirtildi. - York