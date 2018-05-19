ABD'de Okulda Silahlı Saldırı (1)

Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD'de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden, Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda; 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.