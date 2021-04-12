ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Ajda Pekkan Canan Ergüder
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:45:09. #1.14#
title