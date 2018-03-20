ABD'de Liseye Silahlı Saldırı! Polis, Okulu Abluka Altına Aldı
Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleşti. Okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
SALDIRI SONRASI KAMPÜS KAPATILDI
Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı. 'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.
ÖZEL AJANLAR OKULDA
Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi. Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR
14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.
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ENDİŞE DUYUYORUZ. :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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içimizdeki Amerikalılar üzülür şimdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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En sonun da Yüce Allah amerikaya bela verecek o kadar ki müslüman kanı döktü.şerefsız devletCevap Yaz Yayından Kaldır
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benim eyalet maryland inşallah kimseye bi zarar gelmemiştirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Terörist yetıstiriyolar demekki Abd okullarinda. AMERIKA önce kendi icindeki teröru temizlesin bence .Cevap Yaz Yayından Kaldır