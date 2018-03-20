ABD'de Liseye Silahlı Saldırı! Polis, Okulu Abluka Altına Aldı

Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SALDIRI SONRASI KAMPÜS KAPATILDI

Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı. 'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

ÖZEL AJANLAR OKULDA

Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi. Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.