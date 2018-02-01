ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Yaralandı
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ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Yaralandı

ABD'nin Los Angeles kentindeki orta okulda bir kız öğrenci sınıfın içinde ateş açtı. Saldırıda biri erkek biri kız olmak üzere 2 öğrenci yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 öğrencinin yaralandığı açıklandı.

SINIFTA DEHŞET SAÇTI

Los Angeles kentindeki Salvaador Castro Orta Okulunda bir kız öğrencinin sınıfın içinde ateş açtığı belirtildi. Saldırıda bir kız bir erkek olmak üzere 2 öğrencinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Başından vurulan erkek öğrencinin durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.

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