ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Yaralandı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 öğrencinin yaralandığı açıklandı.

SINIFTA DEHŞET SAÇTI

Los Angeles kentindeki Salvaador Castro Orta Okulunda bir kız öğrencinin sınıfın içinde ateş açtığı belirtildi. Saldırıda bir kız bir erkek olmak üzere 2 öğrencinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Başından vurulan erkek öğrencinin durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.