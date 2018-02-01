ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Yaralandı
ABD'nin Los Angeles kentindeki orta okulda bir kız öğrenci sınıfın içinde ateş açtı. Saldırıda biri erkek biri kız olmak üzere 2 öğrenci yaralandı.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 öğrencinin yaralandığı açıklandı.
SINIFTA DEHŞET SAÇTI
Los Angeles kentindeki Salvaador Castro Orta Okulunda bir kız öğrencinin sınıfın içinde ateş açtığı belirtildi. Saldırıda bir kız bir erkek olmak üzere 2 öğrencinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Başından vurulan erkek öğrencinin durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.
YORUMLAR (2)
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Müslüman ülkelerine ne yaşatıyorsan aynıları kat kat fazlasıyla yaşaman dileğiyle Amerika...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Toplum olarak psikolojisi bozuk bunlarınCevap Yaz Yayından Kaldır