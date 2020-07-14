ABD'de okula dönüş kararlarında geri adım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de okula dönüş kararlarında geri adım

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar yükselişe geçmesi, eyaletleri, yeni sezon için aldıkları yüz yüze eğitime dönüş kararlarını yeniden gözden geçirmek veya okulların açılış tarihlerini ertelemek zorunda bıraktı.

ABD'de okula dönüş kararlarında geri adım
14.07.2020 04:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 04:30

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar yükselişe geçmesi, eyaletleri, yeni sezon için aldıkları yüz yüze eğitime dönüş kararlarını yeniden gözden geçirmek veya okulların açılış tarihlerini ertelemek zorunda bıraktı.

Donald Trump yönetimi ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.

Kaliforniya'daki en yoğun okul bölgeleri yüz yüze eğitim kararından vazgeçti

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, ülkenin ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD), salgın vakalarında görülen ciddi artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimin 18 Ağustos'a başlamasından vazgeçti. LAUSD, San Diego Okul Bölgesi ile birlikte yeni eğitim dönemine çevrim içi yayınlar şeklinde başlayacaklarını duyurdu.

Los Angeles ve San Diego'da alınan çevrim içi eğitim kararı, Başkan Donald Trump ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un, okullara, normal eğitime dönmeleri veya federal yardımları kaybetmeyi göze almaları yönünde baskı yaptığı bir dönemde geldi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da vaka sayısının 320 bini ve ölü sayısının 7 bini aştığı eyalette, vakaların tekrar hız kazanması üzerine tüm kapalı mekan aktivitelerinin tekrar kapatıldığını, salgının ülkede zirve yaptığı nisan ayındaki "Evde kal" uygulamasına, en az 3 haftalığına dönme kararı aldıklarını açıkladı.

Kovid-19 için, "Öldürücü bir hastalık olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Newsom, bazı iş yerlerinin dış mekanda hizmet vermeye devam edebileceğini belirtirken barların tamamen kapatılması gerektiğinin altını çizdi.

New York ve New Jersey'de de kademeli geçiş denemesi yapılacak

Öte yandan New York Valisi Andrew Cuomo da ancak 14 gün boyunca enfeksiyon oranlarının yüzde 5'in altına düştüğü bölgeler için yeni sezonda okulların normal eğitime dönmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının New York'tan sonra en çok etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey için de Vali Phil Murphy, yeni sezonda kısmen uzaktan kısmen okul içinde eğitimin yapılabileceğini, okul yönetimlerinin kendi bölgelerindeki duruma göre bu kararı alabileceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı Güncel
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor Yaşam
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı Güncel
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Mabel Matiz Çağla Şıkel
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Çocuk Düğün Antalya
Şu an buradasınız: ABD'de okula dönüş kararlarında geri adım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 04:41:40. #1.14#
title