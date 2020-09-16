ABD?de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı
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ABD?de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı

ABD'de okul yönetiminin toplantısına maskesiz giren Reed Bender adlı kişi, polis tarafından yaka paça dışarı atıldı.

ABD?de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı
16.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:15

ABD'de okul yönetiminin toplantısına maskesiz giren Reed Bender adlı kişi, polis tarafından yaka paça dışarı atıldı. 

Olay, ABD'nin South Dakota eyaletinde bulunan Mitchell şehrindeki bir okulda meydana geldi. Reed Bender isimli kişi, okul yönetim kurulu toplantısı sırasında bina içinde maske takılmasının zorunlu olmasına rağmen maske takmayı reddetti. Bender'a maske takması ya da binayı terk etmesi konusunda uyarı yapıldı. Bender'ın maske takmayı reddetmesi üzerine kurulun durumu polise ihbar etti.

POLİS ŞOK TABANCASINI ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis memurları Bender'ı maskeyi takması konusunda uyarıda bulundu. Polisler, uyarıyı da dikkate almayan Bender ile tartışmaya başladı. Polis, Bender'ı salonu terk etmeyi reddetmesinin arından kollarına girerek, sürükledi. Daha sonra memurlardan birinin şok tabancası tehdidi karşısında Bender'ın direnmeyi bıraktığı ve polis memurları eşliğinde salonu terk etti.


Kaynak: DHA

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