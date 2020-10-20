ABD'de okul maçında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bir okulda düzenlenen Amerikan futbolu müsabakasında silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir okulda düzenlenen Amerikan futbolu müsabakasında silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin polis tarafından arandığı ifade edilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığı duyuruldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville kentindeki bir okulda düzenlenen Amerikan futbolu müsabakasında, henüz kimliği polis tarafından tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. ABD medyası, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığını duyurdu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.Polis, saldırganı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı