ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı

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? ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü.

? ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Ulusal Meteoroloji Servisi, ikiye ayrılan ağacın görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak 'Gök gürlediğinde içeriye girin' uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan çam ağacına düşen yıldırımın görüntülerini paylaştı. Yetkililer, gök gürültülü yağmurlu havaların ne kadar tehlikeli olduğu konusunda uyarı yaparken, yıldırımın çam ağacını ikiye bölme görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı