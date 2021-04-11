ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
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ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Ulusal Meteoroloji Servisi, ikiye ayrılan ağacın görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak "Gök  gürlediğinde içeriye girin" uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan çam ağacına düşen yıldırımın görüntülerini paylaştı. Yetkililer, gök gürültülü yağmurlu havaların ne kadar tehlikeli olduğu konusunda uyarı yaparken, yıldırımın çam ağacını ikiye bölme görüntüsü sosyal medyada viral oldu.  


ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı
ABD'de okul bahçesinde yıldırım düşen ağaç ikiye ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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