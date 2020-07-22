ABD'de Ohio Temsilciler Meclisi Başkanı rüşvet soruşturmasında göz altına alındı
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ABD'de Ohio Temsilciler Meclisi Başkanı rüşvet soruşturmasında göz altına alındı

ABD'de Ohio Temsilciler Meclisinin Başkanı Cumhuriyetçi Larry Householder, eyaletteki iki nükleer santrale kamu fonlarından kurtarma yardımı yapılmasıyla ilgili yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında göz altına alındı.

ABD'de Ohio Temsilciler Meclisi Başkanı rüşvet soruşturmasında göz altına alındı
22.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:24

ABD'de Ohio Temsilciler Meclisinin Başkanı Cumhuriyetçi Larry Householder, eyaletteki iki nükleer santrale kamu fonlarından kurtarma yardımı yapılmasıyla ilgili yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında göz altına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmada savcı David M. DeVillers, Householder ile aralarında eski Cumhuriyetçi Parti Eyalet Komitesi Başkanının olduğu 3 kişiyi, nükleer santrallere yardım yapılması karşılığında 60 milyon dolar rüşvet almakla suçladı.

DeVillers, Householder'ın parayı 2018 ara seçimlerinde kendi seçim kampanyasını ve seçildikten sonra meclis başkanlığını destekleyecek 21 Temsilciler Meclisi üyesinin seçim kampanyalarını finanse etmekte kullandığını iddia etti.

Söz konusu 21 Meclis üyesinin adları savcılık müzekkeresinde yer almazken, DeVillers soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Householder'ın gözaltına alınmasının ardından eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Mike DeWine, Vali Yardımcısı Jon Husted, Başsavcı Dave Yost, Cumhuriyetçi Parti Eyalet Komitesi Başkanı Jane Timken ve Cumhuriyetçi Partili diğer siyasetçiler, Meclis Başkanına istifa çağrısı yapan açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulundurduğu Ohio eyaleti, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasını sağlayan kritik eyaletlerden biri olmuştu.

Trump destekçisi olarak bilinen Householder, eyalet yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı sıkı tedbirlere karşı eleştirileri ve muhalefetiyle öne çıkmıştı.

Householder, Vali DeWine'ın kamu sağlığıyla ilgili karar alma yetkisini kısıtlayan bir yasa tasarısını desteklemiş, tasarı Vali tarafından veto edilmişti.

Kaynak: AA

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