ABD'de öğrencinin okula getirdiği patlayıcı cihaz infilak etti: 5 yaralı

ABD'de bir öğrencinin okula getirdiği ev yapımı patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu cihazı getiren öğrenci dahil 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Michigan kentinde 16 yaşında ismi açıklanmayan bir gencin okula götürdüğü ev yapımı patlayıcı infilak etti. Cihazın patlaması sonucu olay sırasında sınıfta bulunan öğretmen ve patlayıcı cihazı getiren öğrenci de dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Michigan eyalet polisi Michelle Robinson, olaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, 16 yaşındaki öğrencinin kötü bir niyeti olmadığını ve cihazın 'yanlışlıkla' patladığını söyledi. Robinson ayrıca, "Patlayıcı cihazı okula getiren öğrenci orta-ağır yaralı, diğer öğrenciler ise hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Sınıf öğretmeni de hastanede tedavi görmek istedi" dedi.

Patlamanın ardından okulun tamamen boşaltıldığı, bölgedeki diğer okulların da güvenlik nedeniyle geçici süreyle kapatıldığı aktarıldı. - MİCHİGAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı