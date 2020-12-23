ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor

23.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:56
ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor

ABD nüfusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020 yılında son 120 yılın en düşük artış oranını kaydedeceği tahmin ediliyor.

ABD nüfusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020 yılında son 120 yılın en düşük artış oranını kaydedeceği tahmin ediliyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosunun yayımladığı tahminlere göre, ülke nüfusu Temmuz 2019 ve Temmuz 2020 arasında yalnızca binde 3,5 artış gösterdi.

Toplam nüfus, 1,1 milyon artışla 329 milyona ulaşırken, bu son 120 yılda kaydedilen en düşük artış oranı oldu.

Büro uzmanları, nüfus artışının azalmasında, doğum oranındaki düşüşün yanı sıra Kovid-19 salgınının yol açtığı can kayıplarının da etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de, virüs nedeniyle 330 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Brooking Enstitüsü Kent Politikası Programı araştırmacısı William Frey, 12 aylık artış oranının, bu yüzyıl ve geçen yüzyılda kaydedilen en düşük artış olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da İspanyol gribi salgının etkili olduğu 1918-1919 yıllarında ABD nüfusu binde 4,9 artmıştı.

Nüfus Sayım Bürosunun yayımladığı yıllık artış verileri tahmin niteliğini taşıyor.

Tahminler her 10 yılda yapılan nüfus sayımı öncesindeki eğilimlere işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Ryan Babel Çağdaş Atan Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Otomobil İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:57:24. #1.15#
title