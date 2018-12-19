ABD'de Noel Tatilinde Uçak Yolcusu Sayısında Rekor Bekleniyor

NEW ABD'de bu hafta sonu başlayacak Noel tatilinde yaklaşık 46 milyon kişinin uçakla yolculuk yapmasının beklendiği açıklandı.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresinden (TSA) yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık-6 Ocak tarihlerini kapsayan Noel tatili döneminde 46 milyon Amerikalının uçakla seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Noel haftası boyunca günde ortalama 2 buçuk milyon yolcunun hava ulaşımını kullanacağı öngörülüyor.

TSA yöneticisi David Pekoske, yaptığı açıklamada, "Bu tatil döneminde, havalimanlarındaki yolcu sayısında rekor artış bekliyoruz. Bu sebeple seyahat edeceklerin tatil yoğunluğunu dikkate alarak havaalanlarına her zamankinden daha erken gelmelerini, yanlarında fazla yük taşımamalarını, direktiflere uymalarını ve sabırlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre yüzde 5 artması beklenen yolcu sayısının, artış oranı bakımından rekor kırması bekleniyor.

Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines'ın Üst Yöneticisi (CEO) Nick Calio da artışın geçen yılın aynı döneminde göre 126 bin ilave yolcu taşınması anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: AA