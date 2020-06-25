ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı

ABD'de Nisan ayında yaşanan zirveden bu yana rekor vak'a sayısının kayıtlara geçtiği açıklandı.

ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı
25.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:05

ABD'de Nisan ayında yaşanan zirveden bu yana rekor vak'a sayısının kayıtlara geçtiği açıklandı. Son 24 saatte 34 bin 700 kişide yeni tip korona virüs vak'ası kaydedilerek ülke çapında birçok eyalette vak'alarda ani artışlar yaşandığı belirtildi.

ABD'de son 24 saatte 34 bin 700 kişide yeni tip korona virüs vak'ası kaydedildi. Bu, Nisan ayı ortasında yaşanan zirveden sonra bir gün içindeki en yüksek sayı oldu. Arizona, Kaliforniya, Mississippi, Nevada ve Teksas gibi eyaletlerde günlük bulaşma oranları korkutucu seviyelere ulaştı. Uzmanlar ticari ve sosyal faaliyetlerin yeniden başlamasından sonra kişisel güvenlik önlemlerine uyulmamasının rakamın yükselmesinin nedeni olduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Nisan ayında ABD'de tek bir günde 36 bin 400 kişiye Covid-19 bulaşmasından sonra dün ikinci bir zirve yaşandı. Bir gün içinde toplam 34 bin 700 yeni Covid-19 vakası kaydedildi. Bu en fazla bulaşmanın olduğu ikinci gün olarak kayıtlara geçti. ABD'de son 24 saatte 762 kişi daha korona virüse bağlı hayatını kaybetti. Toplam sayı ise 121 bin 870'ye ulaştı. Her ne kadar New York ve New Jersey gibi salgının ilk günlerde vurduğu bölgelerde yeni teyit edilen vakalar sürekli olarak azalıyor olsa da, Arizona, Kaliforniya, Mississippi, Nevada ve Teksas dahil olmak üzere pek çok eyalette bu hafta rekorlar kırdı. Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinde ise hastaneye yatış kayıtlarında rekor rakamlara ulaşıldı.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da, 7 bin 100'den fazla yeni vak'a bildirdi. Florida'daki sayımda ise bir günde 5 bin 500 rakamı ortaya çıktı. Bu bir önceki haftanın rekoruna göre yüzde 25 artış anlamına geliyor. Sadece iki hafta önceki bulaşma oranının ise üç katına eşit. 1 Mayıs'ta kısıtlamaları kaldırmaya başlayan Teksas'ta hastaneye yatışlar ise iki katına çıktı. Yeni vakalar iki hafta içinde üç katına ulaştı. Vali Greg Abbott, eyaletin büyük bir salgın yaşadığını ve bazı yerlerde hastaneye yatışlara yer açmak için yeni yerel kısıtlamalar getirebileceğini söyledi. Hastane yöneticileri ve sağlık uzmanları yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin bazı bölgelerinde korona virüsün yeniden canlanması yüzünden hastanelerin dolmak üzere olduğunu itiraf etti. Politikacıların ve karantina yorgunluğunun yaklaşan felaketin sorumlusu olduğunu açıkladılar.

Houston Metodist Hastane'sinin CEO'su Dr. Marc Boom ise, "İnsanlar kendilerini tebrik etsinler. Virüsü geri döndürmeyi başardılar" diye isyan etti.

Arizona Üniversitesi'nde halk sağlığı politikası profesörü Dr. Joseph Gerald, eyaletteki vak'aların, bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki haftalarda devlet hastanelerindeki yatak kapasitesinin aşılacağını söyledi. Arizona'nın Cumhuriyetçi valisi Doug Ducey'ye kısıtlama çağrısı yapan Gerald, "Ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bu önlemler olmazsa ölüm oranı duyulmamış seviyelere ulaşacak" dedi.

Teksas'ta bulunan Baylor Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev yapan Dr.Peter Hotez, "Hala sosyal mesafeden bahsediyoruz. Maske takıp takmamamız gerektiğini tartışıyoruz. Hala bir aşının bizi kurtaramayacağını anlamıyoruz" sözleriyle hükümete mesaj verdi.

Florida'da, birkaç ilçe ve şehir son zamanlarda halka açık yerlerde maske takmayı zorunlu kıldı. Halka açık alanlarda mesafe düzenlemelerini uygulamayan işletmeleri cezalandırmaya başladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi Haber
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı Haber
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler Haber
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Adnan Menderes Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ozan Açıktan Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Jose Sosa Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Ankara Bodrum Alişan
Şu an buradasınız: ABD'de Nisan'dan sonra rekor seviyede vak'a artışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:06:52. #1.14#
title