ABD'de nehirde kaybolan Türk gencinin cesedi bulundu ABD'de yüzmek için girdiği nehirde kaybolan 27 yaşındaki Umut Felik'in cesedi bulundu.

ABD'de yüzmek için girdiği nehirde kaybolan 27 yaşındaki Umut Felik'in cesedi bulundu.

Perşembe günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Umut Felik, kaybolmuştu. Contra Costa Şerifi Jimmy Lee konuya ilişkin açıklamasında, Perşembe gününden beri yürütülen arama çalışmaları sonucu Felik'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Öğrenci olan Felik'in ölüm haberini arkadaşı Tuba Kara verdi. Kara sosyal medya hesabından; "Arkadaşlar başımız sağ olsun. Umut Felik kardeşim vefat etti. Teşhis ettim. Allah ailesine sabır versin. Tüm arkadaşlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Felik'in otopsisinin ise Salı günü yapılacağı öğrenildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA