ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı
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ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Tennessee eyaletinde itfaiye ekipleri sel sularında kanosu alabora olan kişiyi kurtarılmak için seferber olurken,kanocu bir ağaca tutunmuş halde bulundu.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde itfaiye ekipleri sel sularında kanosu alabora olan kişiyi kurtarılmak için seferber olurken,kanocu bir ağaca tutunmuş halde bulundu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde sağanak yağış sonrası taşan Harpeth Nehri'nde kanosu alabora olan bir kişi saatler sonra kurtarıldı. Nehirde ölüm kalım savaşı veren kanocunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye Şefi Tyler Crews, 60 yaşlarındaki kanocuyu Lewisburg Pike kano rampasının yakınında sel sularıyla çevrili bir ağaca yapışmış halde, devrilen kanosunu düzeltmeye çalıştıkları sırada bulduklarını ifade etti. Kanocunun saatler sonra nehirden kurtarıldığı anlar itfaiye ekibi tarafınan an be an kaydedildi. 


ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı
ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı
ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı
ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı
ABD'de nehirde kanosu alabora olan kişi böyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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