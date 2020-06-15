ABD'de nehirde boğulan Türk öğrencinin cenazesi Çorum'da toprağa verildi
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ABD'de nehirde boğulan Türk öğrencinin cenazesi Çorum'da toprağa verildi

ABD'nin California eyaletinde nehirde boğulan Türk öğrenci Umut Felik'in cenazesi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesinde toprağa verildi.

ABD'de nehirde boğulan Türk öğrencinin cenazesi Çorum'da toprağa verildi
15.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:05

ABD'nin California eyaletinde nehirde boğulan Türk öğrenci Umut Felik'in cenazesi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesinde toprağa verildi.

ABD'den dün sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a getirilen 27 yaşındaki Felik'in cenazesi, Çorum'a götürülerek Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından alınan gencin cenazesi, helallik için Orta Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Bu sırada baba Ahmet ve anne Sacide Felik ile bazı aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra Mihri Hatun Camisi'ne taşınan Felik'in cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Kargı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlçe merkezindeki mobilya atölyesinde taziyeleri kabul eden baba Ahmet Felik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun cenazesine 18 gün sonra kavuştuğu için çok üzgün olduğunu belirterek, "Oğlumun cenazesi 4 gün sonra bulundu ama biz cenazesine 18 gün sonra kavuşabildik. 'Hükümetlerin kuralları falan böyle' dediler ama böyle olmaması lazım. Geride kalanların acılarını düşünmeleri lazım. Çok acı çektik." ifadelerini kullandı.

Umut'un üç yıl önce ABD'ye gittiğini ve hem okuyup hem de çalıştığını dile getiren Felik, "Burada üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak için gitti. Dil eğitimi aldıktan sonra bir üniversiteye kayıt oldu. Okuyordu, çok da başarılıydı. Hem okuyor hem de çalışarak kendi harçlığını çıkarıyordu. Gelmesi nasip olmadı." diye konuştu.

Olay

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi için ABD'ye giden Felik, 28 Mayıs'ta arkadaşlarıyla yüzmek için gittiği California eyaletinin Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'nde kaybolmuştu. San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

Üç gün süren arama çalışmalarının ardından Felik'in cenazesi 1 Haziran'da bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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