ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı
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ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

03.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:29
ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

ABD'de kimliği bilinmeyen kişiler, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine zarar verdi.

ABD'de kimliği bilinmeyen kişiler, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine zarar verdi. Kesilmiş bir domuz başı, Demokrat Parti üyesi Pelosi'nin duvar yazılarıyla kaplanmış California'daki evinin önüne bırakıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi. Pelosi'nin California'daki evinin önüne kesik bir domuz başı koyulurken, Mitch McConnell'in Kentuck eyaletindeki evinin duvarına 'Param nerede' yazısı yazıldı.  


ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı
ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı
ABD'de Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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