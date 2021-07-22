ABD'de nadir görülen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 200 kişi takip altında
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BBC

ABD'de nadir görülen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 200 kişi takip altında

ABD'de nadir görülen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 200 kişi takip altında
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de 27 eyalette 200'den fazla kişi, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle takip altına alındı.

ABD'de 27 eyalette 200'den fazla kişi, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle takip altına alındı.

Bu kişilerin maymun çiçeği virüsü taşıyan bir Teksalı ile temasa geçtiği değerlendiriliyor.

ABD sağlık yetkilileri, hastanede tedavi altında olan Teksaslı adamın, Temmuz ayı başında Nijerya'dan geldiğini belirledi.

Söz konusu vakanın, ülkede 2003 yılından bu yana kaydedilen ilk vaka olduğu kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Teksaslı adamın bindiği iki uçaktaki kişilerin takip altında olduğunu duyurdu.

Ancak CDC'ye göre, maske kullanımı gibi Covid önlemleri, bulaş riskini azaltıyor.

BBC'ye konuşan CDC sözcüsü, eyalet ve yerel yetkililerle çalışarak, maymun çiçeği virüsü bulaşma riski İlan kişilerin takibe alındığını söyledi.

Sözcü, toplumun genelini etkileyecek bir riskin düşük olduğunu da ekledi.

Zoonotik hastalık olan maymun çiçeği, çiçek hastaığı ile aynı bulaşıcı hastalık türünde yer alıyor.

Çoğunlukla Afrika'nın ortasında ve batısındaki ülkelerde rastlanıyor.

Deri döküntüsü kaşıntıya neden olabiliyor ve kabuğa dönüşmeden farklı evreler geçiriyor.

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

BBC
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