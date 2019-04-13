ABD'de Müzik Festivalinde Yangın Paniği

– ABD'de düzenlenen ve birçok ülkeden binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinde, kamp bölgesinde çıkan yangın ve ard arda gelen patlama sesleri büyük panik yarattı.

ABD'de Kaliforniya eyaletinde yılın en büyük açık hava festivali olarak düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde, festivale katılanların konaklaması için ayrılan kamp alanında bulunan duşların olduğu bölgede yangın çıktı ve ardından patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik görevlileri, alevlerin festival girişine ve otoparka yaklaşması üzerine insanların alanı boşaltması için çağrı yaptı. Festivale katılan kişilerin paylaştığı görüntülerde ise itfaiyenin alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.

İtfaiye biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın söndürüldü ve olayla kimse yara almadı. Yangında mobil duşların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yaşanan panik anları ve yükselen alevler ise festivale katılan kişilerce kaydedildi.

Kaynak: DHA