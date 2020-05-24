ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle "arabada" bayramlaştı
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ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle "arabada" bayramlaştı

Amerika Diyanet Merkezinden genel görüntüler Araç kuyruğundan detaylar Araçlara çiçek dağıtılması Maskotlardan detaylar WASHINGTON - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

24.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:01

Amerika Diyanet Merkezinden genel görüntüler

Araç kuyruğundan detaylar

Araçlara çiçek dağıtılması

Maskotlardan detaylar WASHINGTON - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını evde kıldı.

Başkent Washington'da bulunan Amerika Diyanet Merkezi önüne arabalarıyla gelen müslümanlar, araçlarının içinde bayramlaşmak için uzun kuruklar oluşturdu. Bayramlaşmak için gelenlere çeşitli hediyeler, çiçek ve kolonya ikram edildi.

ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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