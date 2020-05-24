ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle "arabada" bayramlaştı
Amerika Diyanet Merkezinden genel görüntüler Araç kuyruğundan detaylar Araçlara çiçek dağıtılması Maskotlardan detaylar WASHINGTON - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
24.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:01
Amerika Diyanet Merkezinden genel görüntüler
Araç kuyruğundan detaylar
Araçlara çiçek dağıtılması
Maskotlardan detaylar WASHINGTON - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını evde kıldı.
Başkent Washington'da bulunan Amerika Diyanet Merkezi önüne arabalarıyla gelen müslümanlar, araçlarının içinde bayramlaşmak için uzun kuruklar oluşturdu. Bayramlaşmak için gelenlere çeşitli hediyeler, çiçek ve kolonya ikram edildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA