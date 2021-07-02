ABD'de Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden kişi gözaltına alındı
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ABD'de Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden kişi gözaltına alındı

ABD'de Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının evinin kapısına ve aracına domuz eti süren bir kişi nefret suçu işlemekten gözaltına alındı.

ABD'nin Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının evinin kapısına ve aracına domuz eti süren bir kişi nefret suçu işlemekten gözaltına alındı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis raporunda, 58 yaşındaki Ricky Uwich'in ocak ayından beri Müslüman komşularını taciz ettiği, onları terörist olmakla suçladığı belirtildi.

Müslüman ailenin arkadaşça yaklaşıp ikramda bulunmaya çalışmasına rağmen Uwich'in 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Müslümanlardan hoşlanmadığını söylediği kaydedildi.

Tacizlerini daha da ileri götüren Uwich'in, Müslüman ailenin evinin kapı koluna ve araçlarına domuz eti sürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine polis, Uwich'i gözaltına aldı.

Uwich'in ırk, renk, din veya ulusal kökene dayalı taciz, takip ve nefret suçlamasından yargılanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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