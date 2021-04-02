ABD'de Müslüman kadının camları kırılan aracına domuz eti bırakıldı
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ABD'de Müslüman kadının camları kırılan aracına domuz eti bırakıldı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'de Müslüman kadının camları kırılan aracına domuz eti bırakıldı

NEW ABD'nin California eyaletinin San Rafael kentinde, Müslüman bir kadının arabasının camları kırılıp, tekerlekleri kesildikten sonra aracının içine domuz eti ve kesik domuz ayağı atıldı.

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NEW ABD'nin California eyaletinin San Rafael kentinde, Müslüman bir kadının arabasının camları kırılıp, tekerlekleri kesildikten sonra aracının içine domuz eti ve kesik domuz ayağı atıldı.

Yerel medyada yer alan habere göre, San Rafeel kentinde bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve soy ismini paylaşmayan Reshmika isimli Müslüman kadının aracı tahrip edildi.

Camları kırılan, tekerlekleri kesilen ve üzerine boya dökülen aracın içine, domuz eti ve kesik domuz ayağı da bırakıldı.

Reshmika, nefret suçu kurbanı olduğunu ve kendini güvende hissetmediği açıkladı.

Polis ise olayın nefret suçu olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, San Francisco Bay Area bölgesinde Santa Clara'da bir şerif yardımcısının, gözaltına aldığı Müslüman bir kadının başörtüsünü çıkarmaya zorladığını belirtti.

Konseyde insan hakları ve yasal danışmanlık hizmeti veren Ammad Rafiqi, ismini açıklamadığı Somali asıllı kadının şubat ayında aile içi şiddet şüphesi üzerine gözaltına alındığını, gözaltı sırasında kendisinden başörtüsünü çıkarması istendiğini, çıkarmazsa zorla çıkarılacağının söylendiğini ifade etti.

Kadının sabıka fotoğrafı çekilirken başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldığını bildiren Rafiqi, anayasal hakların ihlal edildiğini kaydetti.

Polisin söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtilen haberde, Rafiqi, başörtüsü çıkartılan kadının dava açmayı planlamadığı ancak polislere dini kıyafetler konusunda eğitim verilmesini istediğini, polisin de kadından özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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