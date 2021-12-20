ABD'de Müslüman Dışişleri Müsteşarı, Tibet Özel Koordinatörü olarak atandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı olarak görev yapan Hindistan kökenli Müslüman Uzra Zeya, Tibet Özel Koordinatörü olarak atandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Zeya'nın Tibet Özel Koordinatörü olarak atandığını duyurdu.

Zeya'nın aynı zamanda 14 Temmuz'da başladığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarlık görevine de devam edeceğini belirten Blinken, Zeya'nın Çin hükümeti ile Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama arasında diyalog geliştirerek Tibet sorununa çözüm bulmaya yönelik çalışacağını kaydetti.

Yaklaşık 30 yıldır sivil toplum kuruluşlarında görev alan Zeya, ABD Dışişleri Müsteşarı görevine gelmeden önce farklı diplomatik görevleri üstlenmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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