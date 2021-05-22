ABD'de, MUSIAD USA 19 Mayıs dolayısıyla "Gençlik Zirvesi" düzenledi
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ABD'de, MUSIAD USA 19 Mayıs dolayısıyla "Gençlik Zirvesi" düzenledi

ABD'de, MUSIAD USA 19 Mayıs dolayısıyla 'Gençlik Zirvesi' düzenledi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun katkılarıyla MUSIAD USA tarafından "Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi.

NEW ABD'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun katkılarıyla MUSIAD USA tarafından "Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi.

New Jersey'in Fort Lee semtinde, Genç MUSIAD USA üyelerinin organizesinde yapılan zirveye, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, MUSIAD USA Başkanı Murat Güzel, bazı Türk diplomatlar ile ABD'de faaliyet gösteren Türk okullarının yönetici ve öğrencileri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla günün anma konuşmasını başkonsolosluğun en genç meslek memuru Muavin Konsolos Damla Şenlik gerçekleştirdi.

MUSIAD USA Başkanı Murat Güzel de ülkeye yapılacak katkı bağlamında genç beyinlerin önemine değinerek, "Vizyon ve ideallerimizi gençken çizeriz, onun için Genç MUSIAD oluşumunu çok önemsiyoruz." dedi.

İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih Sultan Mehmet ve Türkiye'yi gençlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunan Güzel, "Gençler bir ülkenin geleceğidir. Geleceğin hayallerini onlar kurar ve başarı bu hayaller sayesinde gelir. Hiçbir gencimiz kendini Mark Zuckerberg gibi girişimcilerden geride görmemeli. Geleceğin teknolojilerinin hayalini kurmalı." diye konuştu.

"19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir"

Başkonsolos Reyhan Özgür de "Atatürk 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmiş ve bu günü Türk gençliğine emanet etmiştir." diyerek ülke geleceğinde devlet büyüklerinin gençlere verdiği önemin altını çizdi.

Penn State Üniversitesinde görevli Türk sanatçı Çağdaş Soylu'nun katılımcılara piyano dinletisi sunduğu program, New York'ta faaliyet gösteren Atatürk Okulu ve Maarif Vakfı'nın ABD'deki şubesi Maarif USA'nın öğrencilerinin Atatürk için yazılan şiirleri okumasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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