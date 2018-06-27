ABD'de Mucize Kurtuluş! Yanan Uçağın İçerisinden Canlı Çıktı

Teksas'ta üç kişiyi taşıyan tek motorlu uçak Detriot uluslaraarası havalimanına iniş yapmaya hazırlandığı sırada elektrik tellerine çarptı. Alev alıp yere çakılan uçakta bulunan 17 yaşındaki genç, alevler içerisinde kalan uçaktan yaralı halde çıkmayı başarırken 54 yaşındaki babası ve 48 yaşındaki üvey annesi yanarak can verdi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Polis uçakta bulunan kişilerin ismini açıklamadı. Uçağın alevler içindeyken çevredekiler cep telefonu ile videosunu çekti. 17 yaşındaki genç, uçağın bir penceresinden çıkması üzerine çevredekiler sevinç çığlıkları attı. Yetkiler gencin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve tedavi altına alındığını belirtiler.